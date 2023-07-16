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Общество

Улицу Ульянова напротив Нижегородского хорового колледжа перекроют для транспорта вечером 22 июля

21 июля 2023 12:45  [77] Общество

В Нижнем Новгороде вечером 22 июля перекроют для транспорта участок улицы Ульянова. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 19:00 до 20:00 напротив дома №4 по площади Минина и Пожарского. Напомним, там расположен Нижегородский хоровой колледж им. Сивухина.

В ведомстве уточнили, что объезд будет организован по прилегающим улицам. Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.

Напомним, что участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта с 21 по 24 июля по причине ремонтных работ.

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Теги:
движение Транспорт
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