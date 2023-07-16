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Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 21 по 24 июля

20 июля 2023 16:14  [45] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 21 июля, до 8:00 понедельника, 24 июля.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Кроме того, с 20 до 24 июля введён запрет на движение и парковку около катера "Герой" на Нижне-Волжской набережной.

Напомним, площадь Свободы в Нижнем Новгороде закрыли для транспорта с 00:01 8 июля. В связи с этим движение общественного транспорта и автомобилей изменено на ряде улиц в центре города.

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Теги:
движение Транспорт
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