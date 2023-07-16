Делегация общественного движения "Культурный фронт России" прибыла в Нижегородскую область Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Делегация общественного движения "Культурный фронт России" во главе с его председателем, депутатом Госдумы, Народным артистом России Николаем Бурляевым прибыла в Нижегородскую область. В состав делегации вошли общественные, политические деятели и деятели в сфере культуры.

Движение "Культурный фронт России" было создано в ноябре 2022 года. Оно ориентировано на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре. Сейчас в России работает более 60 отделений движения.

На нижегородской земле Николая Бурляева встретили с хлебом и солью, а также казачьими песнями.

"Наше движение крепнет. Нам всего семь месяцев, а уже все наши отделения активно подключились к поддержке наших бойцов, семей, разработке закона "О культуре России". Мы перенаправим прежний закон, созданный 30 лет назад. Мы будем объяснять руководству государства, что нужно выводить из рынка культуру", - рассказал Николай Бурляев.

Народный артист России высказался и о главном посыле "Культурного фронта России".

"Мы не будем бороться с Западом, мы будем делать наше русское дело. Ведь именно о России жившие на западе люди говорили: "Спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира". Мы сейчас и сами не должны погибнуть, и должны предъявить миру новую модель цивилизации - просветленную, не предающую свои идеалы и ценности", - сказал он.

В Нижегородской области делегация посетит XVIII Всероссийский фестиваль-конкурс "Хрустальный ключ", который пройдет в селе Сартаково 22 июля.

"Для меня это новый фестиваль. Я рад, что его подготавливало руководство нижегородского регионального отделения "Культурного фронта России". Я думаю, что они поднимут дух, покажут то, к чему нужно стремиться - не пошлой эстраде, уже надоевшей всем, а к народному творчеству", - добавил председатель делегации Николай Бурляев.