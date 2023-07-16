Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2023 12:59  [73] Делегация общественного движения "Культурный фронт России" прибыла в Нижегородскую область
21 июля 2023 12:45  [82] Улицу Ульянова напротив Нижегородского хорового колледжа перекроют для транспорта вечером 22 июля
21 июля 2023 12:28  [88] Монтаж дорожных знаков и нанесение разметки начались на 4 этапе скоростной автомагистрали М-12
21 июля 2023 11:48  [126] Девять районов Нижегородской области до конца августа посетит передвижная мобильная экспозиция "Завтра зависит от нас"
21 июля 2023 11:34  [137] Более 400 заявок подано от Нижегородской области на главную просветительскую награду России "Знание.Премия-2023"
21 июля 2023 11:12  [137] Участниками конкурса ОМК "Дневник отличника" стали более 100 школьников Выксы и других городов
21 июля 2023 10:30  [139] Алексей Глушков: "Дистанционное электронное голосование обеспечивает анонимность, безопасность, защищенность, прозрачность"
21 июля 2023 10:17  [152] Депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании российских школьников
21 июля 2023 09:49  [160] Победителями конкурса "Открытый Нижний" стали 37 социальных проектов
21 июля 2023 09:18  [164] Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 21 июля
Общество

Делегация общественного движения "Культурный фронт России" прибыла в Нижегородскую область

21 июля 2023 12:59  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Делегация общественного движения "Культурный фронт России" во главе с его председателем, депутатом Госдумы, Народным артистом России Николаем Бурляевым прибыла в Нижегородскую область. В состав делегации вошли общественные, политические деятели и деятели в сфере культуры.

Движение "Культурный фронт России" было создано в ноябре 2022 года. Оно ориентировано на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре. Сейчас в России работает более 60 отделений движения.

На нижегородской земле Николая Бурляева встретили с хлебом и солью, а также казачьими песнями.

"Наше движение крепнет. Нам всего семь месяцев, а уже все наши отделения активно подключились к поддержке наших бойцов, семей, разработке закона "О культуре России". Мы перенаправим прежний закон, созданный 30 лет назад. Мы будем объяснять руководству государства, что нужно выводить из рынка культуру", - рассказал Николай Бурляев.

Народный артист России высказался и о главном посыле "Культурного фронта России".

"Мы не будем бороться с Западом, мы будем делать наше русское дело. Ведь именно о России жившие на западе люди говорили: "Спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира". Мы сейчас и сами не должны погибнуть, и должны предъявить миру новую модель цивилизации - просветленную, не предающую свои идеалы и ценности", - сказал он.

В Нижегородской области делегация посетит XVIII Всероссийский фестиваль-конкурс "Хрустальный ключ", который пройдет в селе Сартаково 22 июля. 

"Для меня это новый фестиваль. Я рад, что его подготавливало руководство нижегородского регионального отделения "Культурного фронта России". Я думаю, что они поднимут дух, покажут то, к чему нужно стремиться - не пошлой эстраде, уже надоевшей всем, а к народному творчеству", - добавил председатель делегации Николай Бурляев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph