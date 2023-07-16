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Общество

Нижний Новгород заключил контракт на поставку электробусов и зарядных станций к ним

21 июля 2023 13:24  [92] Общество

Фото: Группа ГАЗ

Нижний Новгород заключил контракт на поставку электробусов и зарядных станций к ним. Об этом на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин.

Согласно информации, в этом году в Нижний Новгород поступит 113 электробусов и 53 зарядные станции для них. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 5,1 млрд рублей. 

В нагорной части города будет работать 62 электробуса с увеличенной емкостью батареи, что позволит заряжать транспортные средства во время ночного отстоя. Новый транспорт позволит продлить маршруты в ЖК "Цветы", "Новая Кузнечиха", а в перспективе - в ЖК "Новинки Smart City".

В заречную часть Нижнего Новгорода поступит 51 электробус. Планируется, что существующие троллейбусные маршруты будут продлены до ЖК "Торпедо".

"Электробусы будут на 100% экологичные, отопитель будет тоже электрический", - отметил Денис Рябинин.

При этом троллейбусное движение в Нижнем Новгороде сохранится. Троллейбусы, которые на текущий момент находятся в нормативном состоянии, будут направлены в депо №2 в Сормовском районе. Они позволят увеличить подвижной состав на линиях и возобновить ранее закрытый маршрут №8. Таким образом, количество троллейбусов в этом депо будет увеличено до 50 единиц.

Зарядная инфраструктура также оплачивается из федеральной субсидии. Уже получены соответствующие технические условия на ее размещение в депо №1 и №3.

"Самое главное – чтобы модернизация транспорта не стала поводом для необоснованного повышения стоимости проезда, поскольку улучшение транспортной сети не должно проводиться за счёт жителей. Задачи по мониторингу всей транспортной реформы в целом возложены также на профильный комитет регионального парламента", - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров.

Ранее сообщалось, что стоимость одного электробуса для Нижнего Новгорода составит около 1 млн рублей.

Также напомним, что Нижний Новгород осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

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Теги:
Общественный транспорт
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