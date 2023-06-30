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Общество

Нижний Новгород осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ

04 июля 2023 13:23  [97] Общество

Фото: Группа ГАЗ

Государственная транспортная лизинговая компания поставит в Нижний Новгород 23 новых автобуса в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, автобусы ПАЗ из линейки "Вектор NEXT" получит нижегородский перевозчик ООО "СолоАвто".

Планируется, что в Нижний Новгород новые автобусы поступят осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что новые автобусы появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года.

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Теги:
Общественный транспорт
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