"Молодая Гвардия" открыла пункт сбора гуманитарной помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий и для поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, открыли активисты "Молодой Гвардии Единой России" в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Инициативу молодых активистов поддержал сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг.

"Центр открылся для тех, кто неравнодушно относится к судьбе России. Ребята знают, что я часто посещаю Донбасс и смогу помочь со сбором той помощи, которая необходима. На самом деле, самое важное – это внимание. Недавно возил письма от детей – это дорогого стоит. В Новый год вместе с и.о. главы ДНР Денисом Пушилиным на передовую помимо коптеров и тепловизоров привозил и сладкие подарки бойцам. Нижегородцы собирают и отправляют помощь, а моя задача – помочь самым конкретным образом – адресно распределить гуманитарку на территориях в зависимости от потребностей. И теперь наша команда стала больше – подключились молодые волонтеры Сормовского района. Вот это по-настоящему свои люди, которые понимают, для чего и для кого они это делают. Это – преемственность поколений, мы опираемся на такую молодежь, и благодаря ним у России будет светлое будущее", - сказал сенатор на открытии пункта сбора гуманитарной помощи.

За несколько дней уже собрано более 1,5 тонны гуманитарной помощи: предметы первой необходимости, гигиенические средства для взрослых и детей, одежда, продукты.

"Ребята сами проявили инициативу, а это в основном студенты и даже школьники, которые хотят помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Там порой не хватает самого необходимого, что для нас является здесь обыденным и привычным. Пункт начал работу всего несколько дней назад и горожане, узнав о нем, сразу стали приносить различные вещи, продукты. Мы видим, что у людей есть огромное желание помогать, поддержать своих соотечественников. Это и есть нижегородское единство и русский дух", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

К формированию груза также присоединились депутаты и предприниматели Сормовского района.

"Сормовичи всегда активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и для бойцов СВО, и для жителей Донбасса. Активную поддержку оказывают наши предприниматели, депутатский корпус. Совсем недавно, к примеру, мы передавали квадрокоптеры военным. Этот новый центр в Сормовском районе позволит усилить работу по гуманитарному направлению. Отмечу, что в гуманитарной миссии принимают участие люди самого разного возраста. В нашей огромной стране так и должно быть – мы все должны стоять за общее дело, ведь только так мы можем победить. Благодарю всех организаторов и желаю эффективной и плодотворной работы!" - сказала глава администрации, секретарь местного отделения "Единой России" Сормовского района Светлана Горбунова.

В ближайшее время собранный молодогвардейцами груз будет отправлен на Донбасс для жителей освобожденных территорий и в пункты временного размещения беженцев.

"Региональное отделение партии с первых дней проведения спецоперации включилось в работу по оказанию помощи жителям освобожденных регионов и поддержке наших военнослужащих. У нас организованы пункты сбора гуманитарной помощи на базе региональной общественной приемной и в местных приемных и депутатских центрах во всех муниципалитетах Нижегородской области. Постоянно отправляем гумконвои на передовую и мирному населению, также помогаем пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Белгородской области. Открытие центра "Молодой Гвардии" в Сормове – это еще один наш шаг к нашей общей Победе", - подчеркнул руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Сормовском районе открыт в одном из торговых центров по адресу: ул. Василия Иванова д. 14, к.9.

Как сообщил куратор проектов регионального отделения МГЕР Глеб Барковский, пункт будет работать с 14.00 до 17.00.

"Каждый желающий может принять участие в сборе гуманитарной помощи. Принимаем предметы первой необходимости – средства гигиены, детские товары и питание, постельные принадлежности, канцелярские товары, продукты питания с длительным сроком хранения, бутилированную воду, необходимые в быту вещи и приборы, одежду, медикаменты. Мы уверены, что если каждый принесет по маленькой части, то мы сможем помочь многим людям", - сказал он.

Перед передачей гуманитарной помощи необходимо предварительно связаться с волонтером по телефону: +7(910)142-27-77.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.