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Политика

Пост главы Минздрава Нижегородской области займёт замминистра Галина Михайлова

21 июля 2023 16:30  [248] Политика
Галина Михайлова

Галина Михайлова

Фото: сайт правительства Нижегородской области

21 июля стало известно, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов покидает свой пост и занимает должность генерального директора футбольного клуба "Пари Нижний Новгород".

На вакантное место руководителя министерства рассматривается кандидатура Галины Михайловой, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что здравоохранение – важнейшее направление деятельности регионального правительства, и к ключевым задачам соответствующего ведомства относятся модернизация и строительство медучреждений, обновление парка оборудования "и, конечно, привлечение кадров, забота о людях – речь и о пациентах, и о самих коллективах".

По словам Глеба Никитина в настоящее время в Минздраве сформирована очень сильная и профессиональная команда. И во всех достижениях сферы неоспорим личный вклад Галины Михайловой.

Галина Михайлова с 1986 года трудится в сфере здравоохранения. С 2009 по 2018 год возглавляла Минздрав Новгородской области, затем перешла в нижегородское ведомство. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

"Преодоление пандемии, масштабный ремонт Нижегородской детской областной больницы, программа модернизации первичного звена (ремонты, оборудование и транспорт), мероприятия нацпроекта. Галина Васильевна показала себя как ответственный управленец, заслужила признание профессионального сообщества", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Пост заместителя губернатора, курирующего медицину и образование, займёт первый замминистра финансов Андрей Чечерин, который в настоящее время курирует разные направления, в том числе реализацию социальных проектов, а также активно взаимодействует с муниципалитетами.

Глеб Никитин уточнил, что до Минфина Чечерин работал заместителем министра здравоохранения региона - и знает специфику отрасли.

"Реализация всех начатых проектов будет продолжена. Кроме этого, перед нами стоит много новых задач по развитию медицины и образования", - добавил глава региона.

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Теги:
Медицина и здоровье Министерства Назначения
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