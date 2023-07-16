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Давид Мелик-Гусейнов назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород"

21 июля 2023 14:45  [131] Спорт
Давид Мелик-Гусейнов (слева)

Давид Мелик-Гусейнов (слева)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Равиль Измайлов покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что на своём посту Измайлов проделал гигантскую работу, существенно улучшив финансовую и хозяйственную устойчивость клуба.

"Уникальный кейс для нашего футбола – привлечение крупного титульного партнёра, что позволило существенно снизить нагрузку на бюджет региона.  Конечно, профессиональный клуб оценивают по игровым результатам – и под руководством Равиля они были достигнуты. Нам удалось выйти в РПЛ, закрепиться и, несмотря на форс-мажорные обстоятельства прошедшего сезона, сохранить место в элите", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Но пришло время двигаться дальше. Искренне благодарен Равилю и его команде за работу! Это было здорово! Желаю удачи и успехов на новых рубежах!" - добавил он.

Пост гендиректора клуба займёт заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора Нижегородской области в марте 2020 года. В мае того же года он стал министром здравоохранения региона.

О предстоящей смене его деятельности стало известно 19 июля.

"Сейчас Давиду Мелик-Гусейнову нужны новые горизонты. Поручаю другую, очень важную задачу. Новую, незнакомую. Но позитивную!  Он станет руководителем ФК "Пари НН". В этом направлении - тоже люди и престиж региона. Задачи требуют тонкого подхода, бешеной работоспособности и того же уровня эмпатии", - прокомментировал назначение Глеб Никитин.

"Давид Валерьевич как управленец силён как раз тем, что умеет погружаться в нужную сферу, объединять профессиональную команду вокруг себя и эффективно организовывать процесс. Ему не в первой принимать новый для себя вызов... Уверен, что и в этот раз он так же успешно с ним справится!" - сказал губернатор Нижегородской области.

В сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер лиге.

Первый матч нового сезона нижегородцы проведут 22 июля. "Пари НН" на домашнем стадионе встретится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что девелопер GloraX стал спонсором ФК "Пари Нижний Новгород".

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
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