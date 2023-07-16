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Спорт

Давид Мелик-Гусейнов: "Я хочу, чтобы наша команда и наши болельщики были здоровы"

21 июля 2023 17:11  [97] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

21 июля состоялась пресс-конференция, на которой нижегородским журналистам был представлен новый генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов, который ранее занимал пост министра здравоохранения региона.

Комментируя свое назначение, он прежде всего обратился к предыдущему директору "Пари НН" Равилю Измайлову и персоналу клуба: "Моё почтение за неимоверный труд, за создание команды практически с нуля. Познакомился сегодня с коллегами – это суперпрофессионалы, ваша работа не видна, но такой опыт, а у каждого из них опыт по 8, 9, 10 лет работы в нижегородском футболе, дорогого стоит".

Прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов и дискуссии, которые возникли в соцсетях после сообщений о его назначении в футбольный клуб.

"Я поддержу эти мемы. Я хочу, чтобы наша команда и наши болельщики были здоровы. Это задача номер 1", - сказал новый гендиректор "Пари НН".

Что касается спортивных целей, то клуб должен находиться в верху таблицы.

"Мы должны быть там, все для этого у нас есть. Это общая задача – команды и болельщиков. Мне важно, чтобы стадион был полный, чтобы люди приходили на футбол и любили футбол всей семьей. Я считаю, что мы достойны того, что нижегородский футбол может стать законодателем определенных процессов, школы и стабильной истории", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Назначения ФК Пари НН
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