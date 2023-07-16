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Общество

Новую систему ультразвуковой диагностики установили в поликлинике клинической больницы №7 Нижнего Новгорода

21 июля 2023 18:20  [72] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую систему ультразвуковой диагностики установили в поликлинике городской клинической больницы №7 Нижнего Новгорода в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, на закупку оборудования из федерального бюджета было выделено 3,5 млн рублей.

Новая техника может использоваться для абдоминальных изучений внутренних органов в акушерстве, гинекологии, урологии и нефрологии. С ее помощью можно проводить исследования сосудов головного мозга, эхокардиографию, ультразвуковые исследования в травматологии и ортопедии, в педиатрии и неонатологии.

Как рассказал главный врач больницы Герман Гомозов, ранее в учреждение поступили рентгеновские диагностические комплексы, предназначенные для выполнения рентгенографии и линейной томографии органов грудной клетки, брюшной полости и костно-суставной системы человека. 

Ранее сообщалось, что новое отделение реабилитации Борской ЦРБ до конца лета получит 109 единиц нового оборудования.

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Теги:
Здравоохранение
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