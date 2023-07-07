Новое отделение реабилитации Борской ЦРБ до конца лета получит 109 единиц нового оборудования Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое отделение реабилитации Борской ЦРБ в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до конца лета получит 109 единиц нового оборудования. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, на закупку оборудования из федерального бюджета было выделено более 46 млн рублей.

В частности, в больнице появятся реабилитационные тренажеры с биологической "обратной связью", электронные беговые дорожки, системы для проведения кинезотерапии, специализированные прикроватные кресла и другая техника.

Как рассказал главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов, в учреждение уже поступили 74 единицы техники. Сейчас идет их установка.

Он отметил, что закупленное оборудование предназначено для больных соматического профиля. Для работы с такими пациентами были приглашены врачи, которые, помимо своей основной специальности, также владеют основами ЛФК, психологии и психотерапии.

Ранее сообщалось, что оборудование для мобильной диагностики пациентов на базе ИИ появилось в Выксунской ЦРБ.

Также напомним, что Сергачская ЦРБ пополнилась новым медоборудованием.