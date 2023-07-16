Роспотребнадзор не рекомендует купаться в восьми озерах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Роспотребнадзор по Нижегородской области провел уже более 1000 исследований проб воды, взятых на городских пляжах.

Так, по данным на 21 июля, норме не соответствует вода в восьми пляжах Нижнего Новгорода.

В частности, в Канавинском районе не рекомендуется купаться на обоих пляжах озера Сортировочное, а также в озере Больничное.

В Сормовском районе не соответствующую нормам воду выявили в озерах Лунское и Пестичное, а также на обоих пляжах озера Светлоярское.

В Автозаводском районе Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пляжах на улице Смирнова и проспекте Молодежном на озере ПКиО, в озере в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода:

В Ленинском районе нормам не соответствует вода на пляже по адресу проспект Ленина, 19Б на озере Силикатное.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой - это снизит риск заражения.

Напомним, всего 20 пляжей и зон отдыха доступны для отдыха в Нижнем Новгороде этим летом.