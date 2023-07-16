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Общество

Нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену

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Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский метрополитен объявил о начале конкурса, победители которого смогут попасть на ночную съемку проекта Метро НН –Наше.Новое.

Для участия в конкурсе  необходимо сделать фото на фоне медиаэкрана, где транслируются ролики о нижегородском метро, и выложить его на личной странице в соцсети "ВКонтакте" с тегом #вметроночью.

Победители смогут увидеть, какие работы проводятся в метро ночью. При этом все участники конкурса смогут посетить музей нижегородского метрополитена.

Итоги конкурса будут подведены 1 августа.

Социальную рекламу метро можно увидеть на 15 экранах, установленных на городских улицах, а также в 280 автобусах.

Ранее метро Нижнего Новгорода конкурс на лучшее фото с площади Свободы. Его победители получили призы и приглашение на старт тоннелепроходческого щита с площади Сенной.  

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Теги:
Конкурсы Метро
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