Нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Нижегородский метрополитен объявил о начале конкурса, победители которого смогут попасть на ночную съемку проекта Метро НН –Наше.Новое.
Для участия в конкурсе необходимо сделать фото на фоне медиаэкрана, где транслируются ролики о нижегородском метро, и выложить его на личной странице в соцсети "ВКонтакте" с тегом #вметроночью.
Победители смогут увидеть, какие работы проводятся в метро ночью. При этом все участники конкурса смогут посетить музей нижегородского метрополитена.
Итоги конкурса будут подведены 1 августа.
Социальную рекламу метро можно увидеть на 15 экранах, установленных на городских улицах, а также в 280 автобусах.
Ранее метро Нижнего Новгорода конкурс на лучшее фото с площади Свободы. Его победители получили призы и приглашение на старт тоннелепроходческого щита с площади Сенной.
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