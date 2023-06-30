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Общество

Нижегородцы смогут попасть на старт тоннелепроходческого щита с площади Сенной

07 июля 2023 11:02  [4] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Telegram-канал "МетроНН" объявил конкурс на лучшее фото с площади Свободы.

Напомним, площадь закроют для строительства метро уже завтра, 8 июля. Общественный транспорт не будет курсировать по ней вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам.

"Это значит, что пересечь площадь пешочком по привычному маршруту можно только здесь и сейчас", - отмечается в сообщении МКУ "ГУММиД".

В связи этим метростроевцы объявили конкурс. Нижегородцам предлагается сделать селфи в безопасном месте на тротуаре на фоне площади Свободы с хештегом #МетроНН #нашеновое или #площадьСвободы0707 и разместить его в соцсети "ВКонтакте".

Авторы лучших фотографий получат призы и приглашение на старт тоннелепроходческого щита с площади Сенной. 

Ранее сообщалось, что три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде. Запустить их планируется в октябре-ноябре 2023 года.

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Теги:
Конкурсы Метро
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