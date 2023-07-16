Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, судно, выполнявшее рейс по маршруту Щелейки - Нижний Новгород, около 21:50 22 июля село на мель на 885 км реки Волга (Сормово).

Отмечается, что сухогруз перевозил щебень.

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

Сейчас проходят работы по разгрузке и снятию судна с мели.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, 18 июля баржа с технической солью села на мель в Балахнинском районе.