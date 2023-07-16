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Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Согласно информации, судно, выполнявшее рейс по маршруту Щелейки - Нижний Новгород, около 21:50 22 июля село на мель на 885 км реки Волга (Сормово).
Отмечается, что сухогруз перевозил щебень.
Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.
Сейчас проходят работы по разгрузке и снятию судна с мели.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Напомним, 18 июля баржа с технической солью села на мель в Балахнинском районе.
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