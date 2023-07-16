Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
23 июля 2023 10:03  [126] Упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода
23 июля 2023 09:37  [111] Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля
22 июля 2023 13:18  [420] Два человека стали жертвами ДТП около Арзамаса
22 июля 2023 09:52  [306] Житель Балахны перевел мошенникам почти миллион рублей
21 июля 2023 10:55  [421] Трое нижегородцев лишились более 1 млн рублей вместо заработка на инвестициях
20 июля 2023 13:36  [458] Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено в Чкаловском городском округе
20 июля 2023 13:00  [436] Дзержинские полицейские ликвидировали наркопритон
20 июля 2023 12:41  [478] Сотрудника ДПС Нижнего Новгорода осудят за взятку в 20 тысяч рублей
19 июля 2023 13:20  [553] Двух человек осудят в Нижнем Новгороде за мошенничество в сфере автострахования
18 июля 2023 18:56  [722] Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора работают на месте ЧП с баржой на Волге около Балахны
Происшествия

Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля

23 июля 2023 09:37  [111] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, судно, выполнявшее рейс по маршруту Щелейки - Нижний Новгород, около 21:50 22 июля село на мель на 885 км реки Волга (Сормово).

Отмечается, что сухогруз перевозил щебень.

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

Сейчас проходят работы по разгрузке и снятию судна с мели. 

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, 18 июля баржа с технической солью села на мель в Балахнинском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водный транспорт Судоходство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph