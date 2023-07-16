Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
23 июля 2023 20:12  [2] Два человека утонули в Богородском районе после переворота на лодке
23 июля 2023 10:03  [295] Упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода
23 июля 2023 09:37  [259] Сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель в Нижегородской области вечером 22 июля
22 июля 2023 13:18  [492] Два человека стали жертвами ДТП около Арзамаса
22 июля 2023 09:52  [355] Житель Балахны перевел мошенникам почти миллион рублей
21 июля 2023 10:55  [467] Трое нижегородцев лишились более 1 млн рублей вместо заработка на инвестициях
20 июля 2023 13:36  [475] Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено в Чкаловском городском округе
20 июля 2023 13:00  [451] Дзержинские полицейские ликвидировали наркопритон
20 июля 2023 12:41  [493] Сотрудника ДПС Нижнего Новгорода осудят за взятку в 20 тысяч рублей
19 июля 2023 13:20  [569] Двух человек осудят в Нижнем Новгороде за мошенничество в сфере автострахования
Происшествия

Два человека утонули в Богородском районе после переворота на лодке

23 июля 2023 20:12  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Два человека утонули в Богородском районе после переворота на лодке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о перевернувшейся лодке на озере Ефимьевское в деревне Бурцево поступило в 16:05.

Очевидцы спасли из воды женщину и ребенка, но судьба одного мужчины оставалось неизвестной.

Прибывшие на место спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины. Также впоследствии скончалась женщина, спасенная из воды.

Ребенок был госпитализирован.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 июля мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph