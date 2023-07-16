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Два человека утонули в Богородском районе после переворота на лодке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о перевернувшейся лодке на озере Ефимьевское в деревне Бурцево поступило в 16:05.
Очевидцы спасли из воды женщину и ребенка, но судьба одного мужчины оставалось неизвестной.
Прибывшие на место спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины. Также впоследствии скончалась женщина, спасенная из воды.
Ребенок был госпитализирован.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 1 июля мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда.
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