Два человека утонули в Богородском районе после переворота на лодке Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Два человека утонули в Богородском районе после переворота на лодке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о перевернувшейся лодке на озере Ефимьевское в деревне Бурцево поступило в 16:05.

Очевидцы спасли из воды женщину и ребенка, но судьба одного мужчины оставалось неизвестной.

Прибывшие на место спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины. Также впоследствии скончалась женщина, спасенная из воды.

Ребенок был госпитализирован.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 июля мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда.