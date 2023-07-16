Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Балахнинском районе Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Балахнинском районе.

Как сообщили в нижегородском УГИБДД, авария произошла вечером 23 июля. На трассе столкнулись легковушка и рейсовый автобус "Заволжье - Дзержинск".

В результате ДТП водителя авто госпитализировали, также медицинская помощь потребовалась пассажирам автобуса.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП около Арзамаса