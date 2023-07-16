Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Балахнинском районе.
Как сообщили в нижегородском УГИБДД, авария произошла вечером 23 июля. На трассе столкнулись легковушка и рейсовый автобус "Заволжье - Дзержинск".
В результате ДТП водителя авто госпитализировали, также медицинская помощь потребовалась пассажирам автобуса.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП около Арзамаса
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