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Происшествия

Подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо"

24 июля 2023 11:27  [60] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 июля в полицию из больницы поступило сообщение о подростке, получившем травмы в ходе конфликта на пятом этаже торгового центра.

На фуд-корте 14-летний учащийся гимназии ударил сверстника в лицо. Затем подростки переместились на улицу, где потерпевшего толкнули в спину, после чего он оступился и упал с лестницы.

Правоохранители установили личности подростков. С ними и их законными представители были проведены профилактические беседы.

Отмечается, что ранее участники конфликта не состояли на профилактических учётах в полиции.

На мать зачинщика конфликта составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Материалы будут рассмотрены в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нижегородского района.

Напомним, в декабре 2022 года нижегородские подростки-вандалы извинились за свои действия и устранили их последствия.

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Теги:
МВД Молодежь
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