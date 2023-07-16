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Подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 20 июля в полицию из больницы поступило сообщение о подростке, получившем травмы в ходе конфликта на пятом этаже торгового центра.
На фуд-корте 14-летний учащийся гимназии ударил сверстника в лицо. Затем подростки переместились на улицу, где потерпевшего толкнули в спину, после чего он оступился и упал с лестницы.
Правоохранители установили личности подростков. С ними и их законными представители были проведены профилактические беседы.
Отмечается, что ранее участники конфликта не состояли на профилактических учётах в полиции.
На мать зачинщика конфликта составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Материалы будут рассмотрены в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нижегородского района.
Напомним, в декабре 2022 года нижегородские подростки-вандалы извинились за свои действия и устранили их последствия.
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