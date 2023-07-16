ГЖИ в Выксе наложила на ДУК штраф в сумме 250 тыс. рублей за ненадлежащее содержание МКД Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

Выксунский отдел Госжилинспекции Нижегородской области оштрафовал домоуправляющую компанию на 250 тыс. рублей за ненадлежащее содержание многоквартирного дома.

Такое решение в ГЖИ вынесли после обращения жителей дома по ул. Романова в Выксе с жалобами на многочисленные факты протекания кровли в данном МКД.

Проверка показала. что ситуация привела к порче как общего имущества многоквартирного дома, так и имущества собственников квартир. На протяжении долгого времени управляющая компания никаких мер не предпринимала, несмотря на обязанность ДУКа отреагировать на сигнал от жителей МКД, зафиксировать факт протечки, выявить причину и устранить в кратчайшие сроки.

"Достоверность информации, изложенной в жалобе, подтвердилась. В подъезде и квартирах были обнаружены множественные следы протечек кровельного покрытия. При обследовании крыши были выявлены частичные разрушения мест примыканий кровли к парапету, вентиляционным шахтам, выходам на кровлю и водоприемным воронкам. Кроме того, на кровле инспекторы обнаружили неровности поверхности, бугристость и застой воды на плоских участках. В установленный предписанием ГЖИ срок управляющая компания выполнила предписание: восстановила эксплуатационные качества кровельного покрытия в многоквартирном доме", - сообщила начальник Выксунского отдела ГЖИ Нижегородской области Наталия Наумова.

В общей сложности с начала года в Выксунский отдел инспекции поступило около 600 обращений от жителей. По результатам проверок домоуправляющим организациям объявлено 110 предостережений и выдано 10 предписаний.

Ранее сообщалось, что балахнинских коммунальщиков оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей за плохую работу.