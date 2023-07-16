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Общество

Дзержинск и Павлово победили в конкурсе "Малые города и исторические поселения"

24 июля 2023 14:01  [105] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Дзержинск и Павлово победили в конкурсе "Малые города и исторические поселения" Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, от Дзержинска на конкурсе был представлен проект благоустройства территории сквера возле Дворца культуры химиков и прилегающего к нему бульвара Победы.

Глава города Иван Носков отметил, что этот проект несколько раз проходил общественные слушания.

"В итоге получился проект, устроивший большинство жителей, желающих видеть наш город еще более красивым и комфортным!" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее благодаря победам в конкурсе "Малые города и исторические поселения" в Дзержинске были благоустроены сквер на площади Дзержинского и пешеходная Парковая аллея.

Благоустройство территории около Дворца культуры химиков и бульвара Победы начнется в 2024 году.

От Павлово был представлен проект благоустройства парковой зоны – этапа реновации пешеходного кольца "Место встречи".

Напомним, в 2022 году в конкурсе "Малые города и исторические поселения" победили Арзамас, Урень, Заволжье и Бор.

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Теги:
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