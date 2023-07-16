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Экономика

Цифровой рубль будет запущен в России с 1 августа 2023 года

24 июля 2023 15:05  [106] Экономика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, формирующий основу для ввода в обращение цифрового рубля и его использования для безналичных расчётов. Об этом сообщает телеканал "360". Теперь у российской национальной валюты будет действовать три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В соответствии с законом, список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

Подписанный главой государства закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Напомним, правительство России в сентябре прошлого года проинформировало о намерении заняться вопросом развития отечественных цифровых финансовых активов. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин по итогам августовской стратсессии поручил согласовать проекты законов о выпуске и обращении цифровой валюты. Минфину совместно с Центробанком было поручено до конца 2022 года подготовить и согласовать предложения по развитию рынка цифровых финансовых активов, в том числе использования децентрализованных технологий, а также по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

С 1 апреля текущего года в России стартовало тестирование цифрового рубля с участием клиентов 13 коммерческих кредитно-финансовых организаций. После завершения пилотного проекта по внедрению цифрового рубля пользоваться им смогут все желающие.

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Теги:
Деньги Законодательство цифровизация
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