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Общество

Более 2 тысяч мусорных площадок проверено в Нижегородской области с помощью АИС "АПРО"

24 июля 2023 16:25  [147] Общество

В Нижегородской области в начале июля стартовал пилотный проект по внедрению автоматизированной информационной системы "Автоматизация процессов региональных операторов" (АИС "АПРО").

Она была создана Российским экологическим оператором для быстрого обмена данными по принципу "снизу вверх" (от организаций к органам власти) и обратно. Мобильное приложение проводит инвентаризацию контейнерных площадок и следит за качеством выполнения услуги по вывозу отходов.

В прошлом году Нижний Новгород вошёл в тройку лидеров по цифровизации городского хозяйства в России, именно поэтому для запуска пилота информационной системы была выбрана Нижегородская область.

Согласно данным, предоставленным РЭО, на первом этапе проекта проводится электронная инвентаризация контейнерных площадок и актуализация информации о них. Так, за 2,5 недели система проверила 22,2% контейнерных площадок региона.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что полученная информация позволяет поддерживать качество оказания услуг по вывозу мусора на высоком уровне, отслеживать и контролировать процесс сбора и вывоза отходов. В проекте участвует не только регоператор, но и региональные и муниципальные власти.

Как сообщает телеканал "360", с помощью мобильного приложения собрана и уже проверена информация о 2 094 из 9 432 мест накопления отходов в пилотируемых зонах. В лидерах инвентаризации Ардатовский (297 площадок) и Шатковский (224 площадки) муниципальные районы, Дивеевский муниципальный округ (181 площадка).

Как отметил замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев, развитие отрасли обращения с отходами в регионе в современных условиях невозможно без цифровизации. Создание единой электронной базы контейнерных площадок станет базовым этапом в работе органов МСУ и регоператоров и позволит в конечном итоге улучшить экологическую обстановку во всей области.

В пресс-службе РЭО добавили, что благодаря функционалу мобильного приложения инспекторы, проводящие инвентаризацию, работают быстро без особых трудозатрат.

"Возможности АИС "АПРО" позволяют проводить инвентаризацию контейнерных площадок в кратчайшие сроки, все шаги по заполнению, контролю и систематизации информации максимально автоматизированы", — пояснила генеральный директор компании-оператора ООО "А.ПРО" Мария Чахнина.

Напомним, в мае 2023 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с руководителем Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и представителем ООО "А.ПРО" Артёмом Седовым подписали соглашение о сотрудничестве при внедрении системы автоматизации процессов региональных операторов. Тогда сообщалось, что РЭО предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, получаемой регионом через АИС "АПРО".

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Теги:
Мусор ТКО Экология
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