Обновленный сквер Героя СССР Николая Фильченкова открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер Героя Советского Союза Николая Фильченкова благоустроили у бывшего кинотеатра "Канавинский" по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, в сквере были установлены парковые качели, лавочки, обновлено освещение.

Также в пространстве появился сухой фонтан с подсветкой.

Сквер назван в честь Героя Советского Союза Николая Фильченкова. До Великой Отечественной войны он работал в Горьковском речном порту, а в 1941 году вместе с четырьмя товарищами-моряками защищал Севастополь от фашистских войск. Впятером они подорвали 10 танков, отдав свои жизни.

Глава Канавинского района Олег Алешин отметил, что пространство было построено практически заново.

"Я думаю, что это будет всегда востребованным местом, тем более, здесь появилось озеленение, которого очень не хватало", - сказал он.

Ранее сообщалось, что три общественных пространства Ленинского района открылись после благоустройства.