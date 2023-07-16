Три общественных пространства Ленинского района открылись после благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три общественных пространства Ленинского района открылись после благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, благоустроены были пространства на проспекте Ленина, 58, улице Кировской, 9а и Снежной, 14.

"До начала работ там не было ничего примечательного, а сейчас появились удобные дорожки, освещение, лавочки, стало зелено", - сказал Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава Ленинского района Александр Кулагин, на следующей неделе в районе сдадут еще одно благоустроенное пространство.

Гендиректор компании-подрядчика "Автодорстрой" Виктор Терехин отметил, что компания будет проводить мониторинг пространств в течение пяти лет и выполнять ремонт за свой счет.

Ранее сообщалось, что благоустройство сквера на улице Тонкинской завершили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.