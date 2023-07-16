Участники стратсессии в Перевозе представили инициативы по созданию центров досуга для сельчан и возрождению заготовительных контор Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городском округе Перевозский прошла территориальная стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Городской округ Перевозский располагается на плодородных землях, где исторически были развиты различные виды сельского хозяйства. У округа богатая история. Опираясь на историческое наследие и имеющийся потенциал, нам необходимо планировать будущее округа, развивать его. В этом деле не обойтись без позиции жителей и экспертов. Самое главное, чтобы здесь было комфортно жить и работать", - отметил Глеб Никитин.

На стратсессии, в которой приняли участие более 60 жителей округа, а также представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, были подведены итоги социально-экономического развития округа с 2018 по 2023 год и определены приоритеты развития на ближайшие годы. Итогом работы стала презентация проектов для актуализации Стратегии развития региона.

Глава МСУ городского округа Перевозский Наталья Трунина рассказала об итогах первых пяти лет реализации Стратегии. За этот период в муниципалитете создано 98 новых рабочих мест и отремонтировано почти 60 км дорог. Благодаря нацпроекту "Экология" ликвидированы 33 несанкционированных свалки. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 5 общественных пространств и 7 дворовых территорий, реализовано 45 проектов по программе "Вам решать!", в том числе обустроены 9 детских площадок.

Директор дворца культуры Ирина Седова представила ряд инициатив для развития округа, в частности, создание животноводческого комплекса на 200 голов в селе Большие Кемары и оптимизацию агротуристических маршрутов.

"Нужно строить маршруты таким образом, чтобы в них попадали и конный завод, и производство сыра из козьего молока. Это будет интересно туристам и выгодно нашим предприятиям", – уверена она.

Также Ирина Седова предложила рассмотреть перспективы возобновления работы заготовительной конторы и сушильного производства, куда жители села смогут сдать излишки сельхозпродукции.

"Помню, в детстве я сдавала в заготконтору лекарственные травы. Можно сказать, это были мои первые деньги, - вспоминает она. - Перезапуск заготконторы помог бы частично решить вопрос с трудоустройством подростков летом, поскольку запрос на это есть".

Майя Большакова, педагог дополнительного образования, представила инициативы по расширению туристического потенциала и предложила объединить функционирование туристической тропы с конными прогулками. Также она озвучила идею возрождения традиции ярмарок и бегов на базе конного завода.

Ещё одной инициативой стало создание Центра развития образования для жителей всех возрастов.

"Сейчас допобразование и кружки ориентированы преимущественно на детей и подростков, - подчеркнула она. - А нужен досуговый центр для всех возрастов, включая пожилых и людей среднего возраста".

"Такие муниципалитеты, как городской округ Перевозский, – это срез России в миниатюре. Поэтому, если на местах будут предложены значимые инициативы, у них есть шанс быть реализованными и на региональном, и на федеральном уровнях", - подвел итог стратсессии депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Мелин.

Ранее участники стратсессии в Шахунье предложили проекты по улучшению транспортной инфраструктуры и открытию новых производств. Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была утверждена в 2018 году.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.