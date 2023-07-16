Победители конкурса "Молодой Нижний" получат гранты на сумму более 8 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Гранты на сумму более 8 млн рублей получат 52 победителя городского конкурса молодежных проектов "Молодой Нижний". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, конкурс проходил по номинациям "Патриотизм", "Добровольчество", "Городская среда", "Наука и образование", "Медиа", "Творчество" и "Спорт и здоровье".

Как рассказал Юрий Шалабаев, теперь конкурс будет проводиться два раза в год.

В этом году на конкурс был подан 181 проект, из которых до заочной защиты был допущен 171, до очной 138.

Также для участников прошла Школа социального проектирования, в рамках которой прошли лекционные занятия по написанию проектной заявки, мастер-классы и личные консультации.

Со списком победителей грантового конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что десять нижегородских проектов получили гранты на 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик".