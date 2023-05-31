Десять нижегородских проектов получили гранты на 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик" Общество

Фото: АНО "Центр 800"

Десять нижегородских проектов получили гранты на общую сумму 31,7 млн рублей в рамках первой волны "Команды креативных практик". Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, на первом этапе было рассмотрено 40 проектов.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил высокий уровень проработки всех работ.

"В них есть понятная структура, качество, эффект от реализации, что говорит о развитии индустрии, понимании ключевых смыслов, которые ложатся в основу работ", - сказал он.

В рамках первой волны поддержку получат четыре проекта по направлению "Культура и искусство", по два проекта – в направлениях "Гастрономия", "Архитектура и дизайн", "Мода и ремесло": "Тайный сад особняка Костромина - Шушляева", "Креативный перекресток. Министерство завтраков", "Коллекция сувенирной продукции "Вне времени", "Терминал А: резидентская программа", "Театральный летний фестиваль "Место действия", "Оперный байопик о Р.Алексееве "Подводные крылья", "Арт-резиденция Медиаториум", "Фестиваль-лаборатория День народного костюма", "Русские. Fashion night", "Кожевенная: лаборатория смыслов".

Проект "Вне времени", например, включает в себя дизайн-лабораторию и образовательную программу для студентов Высшей школы экономики, а модный показ "Русские. Fashion night" будет направлен на популяризацию и поддержку нижегородских дизайнеров и продвижение региона.

Напомним, в в 2023 году общий грантовый фонд "Команды креативных практик" составит уже 100 млн рублей. Участвовать в программе могут как компании, зарегистрированные на территории региона, как и простые нижегородцы. Юридические лица смогут получить до 4 млн рублей грантовой поддержки, а физические - до 200 тысяч. Проекты также получают всестороннюю поддержку на всех этапах реализации.