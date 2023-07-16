Фото:
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Стрелица Ветлужского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".
ФАП оборудован электрокардиографом, тонометром внутриглазного давления, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, кислородный ингалятором и другим современным медицинским оборудованием.
Как рассказал главный врач Ветлужской районной больницы Алексей Кудрявцев, ФАП будет предоставлять медпомощь жителям более 20 деревень и сел.
Прием пациентов шесть дней в неделю ведет фельдшер с 36-летним стажем работы.
Ранее сообщалось, что два новых ФАПа открылись в городском округе Чкаловск.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+