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Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Стрелица Ветлужского района

25 июля 2023 12:56  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Стрелица Ветлужского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

ФАП оборудован электрокардиографом, тонометром внутриглазного давления, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, кислородный ингалятором и другим современным медицинским оборудованием.

Как рассказал главный врач Ветлужской районной больницы Алексей Кудрявцев, ФАП будет предоставлять медпомощь жителям более 20 деревень и сел.

Прием пациентов шесть дней в неделю ведет фельдшер с 36-летним стажем работы.

Ранее сообщалось, что два новых ФАПа открылись в городском округе Чкаловск.

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Теги:
Ветлужский район Здравоохранение
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