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Пять кинозалов модернизируют в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Согласно информации, современное оборудование в кинозалы будет поставлено в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".
В этом году обновят кинозалы в спортивной школе "Красная горка" на Бору, в ФОКе "Триумф" в Володарске, на базе Дома культуры в Княгинине, в ФОКе "Чайка" в Перевозе, а также в ФОКе "Сокол" рабочего поселка Сокольское.
Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, эти организации получат до 9 млн рублей из федерального бюджета на закупку современных проекторов, звуковых систем, кресел. Кроме того, переоборудование предусматривает дальнейшую возможность показа фильмов с тифлокомментариями для слабовидящих зрителей.
Переоборудование кинозалов должно завершиться до конца 2023 года. В репертуаре обновленных кинотеатров доля национальных фильмов должна составлять не менее 50%, а регулярность показов - не менее 100 дней в течение календарного полугодия.
Ранее сообщалось, что кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации.
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