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Общество

Пять кинозалов модернизируют в Нижегородской области в 2023 году

25 июля 2023 16:54  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять кинозалов модернизируют в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, современное оборудование в кинозалы будет поставлено в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

В этом году обновят кинозалы в спортивной школе "Красная горка" на Бору, в ФОКе "Триумф" в Володарске, на базе Дома культуры в Княгинине, в ФОКе "Чайка" в Перевозе, а также в ФОКе "Сокол" рабочего поселка Сокольское.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, эти организации получат до 9 млн рублей из федерального бюджета на закупку современных проекторов, звуковых систем, кресел. Кроме того, переоборудование предусматривает дальнейшую возможность показа фильмов с тифлокомментариями для слабовидящих зрителей.

Переоборудование кинозалов должно завершиться до конца 2023 года. В репертуаре обновленных кинотеатров доля национальных фильмов должна составлять не менее 50%, а регулярность показов - не менее 100 дней в течение календарного полугодия.

Ранее сообщалось, что кинозал в ФОКе "Звездный" открылся после модернизации.

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Теги:
Кинотеатры
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