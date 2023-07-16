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Происшествия

Пассажирка легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе

26 июля 2023 09:02  [82] Происшествия

Пассажирка отечественной легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло днем 25 июля на трассе Неклюдово - Валки - Бор - Макарьево. Автомобиль "Лада" выехал на встречную полосу и врезался в "Газель".

В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пассажирка 1954 г.р. Водитель легковушки, мужчина 1955 г.р. с множественными травмами был госпитализирован. Также пострадал и водитель фургона "ГАЗ", мужчина 1974 г.р.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Балахнинском районе.

 

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Теги:
Борский г.о. ДТП
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