Пассажирка легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе Происшествия

Пассажирка отечественной легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло днем 25 июля на трассе Неклюдово - Валки - Бор - Макарьево. Автомобиль "Лада" выехал на встречную полосу и врезался в "Газель".

В результате ДТП смертельные травмы получила женщина-пассажирка 1954 г.р. Водитель легковушки, мужчина 1955 г.р. с множественными травмами был госпитализирован. Также пострадал и водитель фургона "ГАЗ", мужчина 1974 г.р.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Балахнинском районе.