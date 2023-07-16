Неделя приемов граждан по вопросам образования состоится в Нижегородской области Общество

С 31 июля по 4 августа на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам образования.

В приемах примут участие депутаты Государственной Думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Кроме того, к рассмотрению обращений граждан приглашены представители общественных организаций, министерства образования и науки Нижегородской области, а также актив партийного проекта "Крепкая семья" и "Новая школа".

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:

тел: 8 (831) 435-13-81 и 8 (831) 435-13-91 с 10:00 до 17:00; адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а; e-mail: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru; онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.