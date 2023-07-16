Более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года

Фото:
Начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Ежов рассказал о статистике ДТП в регионе в первом полугодии текущего года.
Согласно информации, за первые 6 месяцев 2023 года в Нижегородской области было зарегистрировано 1887 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в них 2430 человек получили травмы и 133 человека погибли.
В том числе, зарегистрировано 232 с ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали 253 ребенка, 10 погибли.
Владимир Ежов подчеркнул, что все 10 погибших несовершеннолетних были пассажирами и погибли из-за несоблюдения ПДД взрослыми водителями.
Отмечается, что всплеск аварий произошел в мае.
Более половины происшествий было зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Больше всего аварий (64%) с погибшими происходит на загородных участках дорог, в них погибли 85 человек.
90% ДТП связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения. В частности, из-за выезда на встречную полосу погибли 75 человек, из-за превышения скорости или ее выбора без учета условий движения - 66 человек.
Также Владимир Ежов рассказал о борьбе с нетрезвыми водителями. Так, в первом полугодии от нижегородцев поступило 1706 сообщений о пьяных водителей. В ходе их отработки были задержаны 414 человек, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
Ранее сообщалось, что пассажирка легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+