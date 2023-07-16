Более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Ежов рассказал о статистике ДТП в регионе в первом полугодии текущего года.

Согласно информации, за первые 6 месяцев 2023 года в Нижегородской области было зарегистрировано 1887 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в них 2430 человек получили травмы и 133 человека погибли.

В том числе, зарегистрировано 232 с ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали 253 ребенка, 10 погибли.

Владимир Ежов подчеркнул, что все 10 погибших несовершеннолетних были пассажирами и погибли из-за несоблюдения ПДД взрослыми водителями.

Отмечается, что всплеск аварий произошел в мае.

Более половины происшествий было зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Больше всего аварий (64%) с погибшими происходит на загородных участках дорог, в них погибли 85 человек.

90% ДТП связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения. В частности, из-за выезда на встречную полосу погибли 75 человек, из-за превышения скорости или ее выбора без учета условий движения - 66 человек.

Также Владимир Ежов рассказал о борьбе с нетрезвыми водителями. Так, в первом полугодии от нижегородцев поступило 1706 сообщений о пьяных водителей. В ходе их отработки были задержаны 414 человек, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пассажирка легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе.