Один человек стал жертвой ДТП в Балахне утром 26 июля.
Как рассказали в УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла на улице Энгельса.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Опель" при повороте не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем "Лада".
В результате на месте скончалась 45-летняя пассажирка иномарки. Еще одна пассажирка "Опеля", а также водитель отечественного авто получили травмы.
Ранее сообщалось, что более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.
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