Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 июля 2023 12:06  [57] Один человек стал жертвой ДТП в Балахне утром 26 июля
26 июля 2023 11:22  [113] Более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года
26 июля 2023 09:02  [179] Пассажирка легковушки погибла в результате столкновения с "Газелью" в Борском районе
25 июля 2023 10:04  [370] Задержан проехавший среди участников нижегородского заплыва X-Waters Volga водитель гидроцикла
25 июля 2023 09:48  [313] Мошенники обманули жительницу Шахуньи почти на 2 млн рублей
24 июля 2023 13:30  [436] Нижегородская пенсионерка помогла полицейским задержать курьера-мошенника
24 июля 2023 11:47  [646] Девочка погибла на ж/д путях в Нижегородской области в минувшее воскресенье
24 июля 2023 11:27  [453] Подросток попал в больницу после драки в нижегородском ТРК "Небо"
24 июля 2023 09:10  [451] Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Балахнинском районе
23 июля 2023 20:12  [810] Два человека утонули в Богородском районе из-за перевернувшейся лодки
Происшествия

Один человек стал жертвой ДТП в Балахне утром 26 июля

26 июля 2023 12:06  [57] Происшествия

Один человек стал жертвой ДТП в Балахне утром 26 июля.

Как рассказали в УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла на улице Энгельса.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Опель" при повороте не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем "Лада".

В результате на месте скончалась 45-летняя пассажирка иномарки. Еще одна пассажирка "Опеля", а также водитель отечественного авто получили травмы.

Ранее сообщалось, что более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph