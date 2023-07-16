Один человек стал жертвой ДТП в Балахне утром 26 июля Происшествия

Один человек стал жертвой ДТП в Балахне утром 26 июля.

Как рассказали в УГИБДД по Нижегородской области, авария произошла на улице Энгельса.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Опель" при повороте не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем "Лада".

В результате на месте скончалась 45-летняя пассажирка иномарки. Еще одна пассажирка "Опеля", а также водитель отечественного авто получили травмы.

Ранее сообщалось, что более 130 человек погибли в ДТП в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года.