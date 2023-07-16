Нейросеть создаст граффити для Нижнего Новгорода

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Нейросеть создаст макет граффити для Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, граффити будет посвящено статусу Молодежной столицы России, который Нижний Новгород получил в декабре 2022 года.
Принять участие в его создании может каждый желающий. Для этого до 30 июля необходимо прислать свои идеи на почту: molodoi.nizhny@yandex.ru
"Это могут быть рисунки, стихи, ваши пожелания городу, рассказ о любимых местах – в общем, все, с чем у вас ассоциируется Нижний", - написал Юрий Шалабаев.
Предложения будут загружены в нейросеть, которая обработает их и создаст эскиз.
Граффити появится на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона "Нижний Новгород".
Ранее сообщалось, что граффити с портретом Героя России Евгения Шнитникова в рамках проекта "Арт-двор" появилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
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