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Спорт

"Ночной забег" впервые пройдет в Нижнем Новгороде

26 июля 2023 14:02  [40] Спорт

В Нижнем Новгороде 29 июля впервые пройдет "ночной забег". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, участникам соревнования на выбор предложат дистанции в 10, 5 и 2 км. Спланированный маршрут для каждой дистанции пройдет по Нижне-Волжской набережной, а старт и финиш – у катера "Герой".

"Ночной забег" стартует в 20:00, первыми побегут участники дистанции 2 км, в 20:20 – старт на 5 км, в 21:00 – на 10 км. Закрытие финиша последней дистанции и церемония награждения победителей забега - в 22:30.

Организатор "Ночного забега" в Нижнем Новгороде – агентство "Рейтинг/спорт", которое уже 9 лет проводит в столице Приволжья самый массовый старт – благотворительный полумарафон "Беги, Герой!".

"Ночные забеги" сейчас являются одним из наиболее популярных и востребованных летних стартов, в Москве и Санкт-Петербурге в них принимают участие несколько тысяч бегунов. В Нижнем Новгороде до сих пор таких забегов не проводилось. Надеемся, что это станет еще одной спортивной летней традицией", – рассказала организатор забега, директор агентства "Рейтинг/спорт" Наталия Бочарова.

Ранее сообщалось, что число зарегистрированных нижегородцев на портале комплекса ВФСК ГТО за шесть месяцев 2023 года составило 120 тыс. человек.

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Теги:
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