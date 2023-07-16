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Общество

Число зарегистрированных нижегородцев на портале комплекса ВФСК ГТО за шесть месяцев 2023 года составило 120 тыс. человек

26 июля 2023 09:26  [45] Общество
Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Фото: Telegram-канал Юрий Шалабаев

Число зарегистрированных нижегородцев на портале комплекса ВФСК ГТО за шесть месяцев 2023 года составило 120 тыс. человек.

Как написал в своем Telegram-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мэр также отметил, что на днях в областном центре по адресу ул. Коминтерна, 10 открылась многофункциональная спортивная площадка, на которой можно подготовиться к сдаче норм ГТО.

Глава города напомнил, что до конца 2023 года в Нижнем Новгороде появится 25 новых спортплощадок.

Ранее сообщалось, что спортивные объекты в восьми школах Нижегородской области обновят в 2023 году в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

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