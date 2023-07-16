ЗСНО инициирует изменения в закон "Об осуществлении права госсобственности Нижегородской области" Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородское Заксобрание выступило с инициативой внесения изменений в закон "Об осуществлении права государственной собственности Нижегородской области". Как сообщает пресс-служба ЗСНО, данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

В соответствии с законом, более 20 млн рублей выделено на приобретение необходимого оборудования для цифровизации военных комиссариатов в Нижегородской области. Их подключат к Единой государственной информационной системе в здравоохранении, к системе электронного документооборота Нижегородской области и к организации видеоконференцсвязи между военкоматами.

"Сейчас очень важно посодействовать правительству региона и нашим военкоматам в реализации данной программы. Процесс цифровизации в сложившейся военно-политической обстановке имеет стратегическое значение. Поэтому мы оперативно вносим необходимые изменения в закон. Перечень субъектов, имеющих право на получение в безвозмездное пользование недвижимого и движимого имущества Нижегородской области, будет дополнен военкоматами. Таким образом, мы окажем нашим военным комиссариатам имущественную поддержку и поможем в цифровизации", - отметил председатель комитета по градостроительству ЗСНО Василий Суханов.

Кроме того, в данный проект закона включили учебные заведения в сфере культуры. Они также будут иметь право получать в безвозмездное пользование недвижимое и движимое имущество. Изменения позволят оказать поддержку высшим учебным заведениям в подготовке кадров в сфере культуры.

Данный проект закона рекомендован к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 27 июля.

Ранее сообщалось, что депутаты нижегородского Заксобрания обсудили эффективность расходования областного бюджета за 2022 год.