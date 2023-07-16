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Общество

Два участка дорог отремонтировали в Ветлуге по проекту "Вам решать!"

26 июля 2023 14:45  [84] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Ветлуге Нижегородской области завершился ремонт двух участков дорог по региональной программе "Вам решать!".

По данным администрации Ветлужского округа, этим летом подрядчик привел в порядок проезд по ул. Горького (на подъезде к детскому саду "Елочка"). Кроме того, обновили покрытие на ул. Максимова и Пролетарской, обеспечивающих подъезд к территории очистных сооружений, построенных в рамках нацпроекта "Экология".

Глава МСУ Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов напомнил, что от района на 2023 год было направлено 11 заявок для участия в проекте "Вам решать" Пять заявок прошли отбор, из них 4 касаются именно дорожного ремонта. За счет участия в различных региональных программах  на территории округа планируется строить и ремонтировать ежегодно, подчеркнул глава Ветлужского МСУ.

Общая стоимость ремонта участка дороги по ул. Горького составила более 3,8 млн руб., а проезжей части у очистных сооружений – более 3,7 млн рублей Это средства из областного и местного бюджетов, а также вклад жителей и спонсоров.

Всего в 2023 году в Ветлужском муниципальном округе будет реализовано 5 инициатив жителей, в числе которых - ремонт дорог и  Макарьевского дома культуры в деревне Скрябино. Общая сумма из разных источников финансирования - более 17 млн рублей.

Напомним, что по итогам конкурса в 2023 году в Нижегородской области победителями признаны 559 инициативных проектов, на которые выделено финансирование в размере 1,2 млрд рублей.  Как сообщалось ранее, всего участие в голосовании по программе "Вам решать!" приняло почти 770 000 жителей региона.

"Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию местного самоуправления отметил важность непосредственного участия жителей в принятии решений. Проект "Вам решать!" полностью соответствует выполнению задач, которые ставит перед нами глава государства. Ежегодно удается реализовывать сотни проектов, которые поддержали сами жители. Это не просто позволяет обновить дорогу, благоустроить сквер, установить детскую площадку, но и вовлекает людей в процесс улучшения жизни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!".

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Теги:
Вам решать! Ветлужский район
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