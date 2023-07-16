Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2023 17:11  [23] Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу в госсобственность нескольких помещений и земельных участков
26 июля 2023 16:50  [66] Всероссийский хакатон "Цифровой прорыв" пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре
26 июля 2023 16:20  [84] Уже шесть проектов по программе "Вам решать!" реализовали в Сормовском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2023 15:53  [107] Регистрация на онлайн-экомарафон проекта "360" компании Эн+ стартовала в Нижнем Новгороде
26 июля 2023 15:34  [133] Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2023 15:04  [123] Патриотический проект для молодежи "С чего начинается Родина" представили в нижегородском Доме народного единства
26 июля 2023 14:58  [125] Около 100 жителей Тонкинского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области
26 июля 2023 14:45  [122] Два участка дорог отремонтировали в Ветлуге по проекту "Вам решать!"
26 июля 2023 13:57  [169] Уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом
26 июля 2023 13:34  [185] Нейросеть создаст граффити для Нижнего Новгорода
Общество

Регистрация на онлайн-экомарафон проекта "360" компании Эн+ стартовала в Нижнем Новгороде

26 июля 2023 15:53  [107] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Началась регистрация участников онлайн-экомарафона "Лето без пластика", который является частью волонтерского проекта "360" компании Эн+.

В течение 21 дня участники будут выполнять задания от чат-бота Нерпы - маскота проекта и получать баллы. Их можно будет обменять на призы в магазине марафона. За балы можно будет приобрести кружки, сумки-шоперы, термосы и другие вещи для экологичной жизни с символикой проекта "360".

Чтобы зарегистрироваться, нужно активировать бота https://t.me/mirplus_bot в Телеграме (нажать "Начать") или http://vk.me/mir.plus во ВКонтакте (написать слово "участвую"). При регистрации в Телеграме надо указать свой профиль в ВКонтакте - магазин призов будет работать только в этой соцсети.

Волонтерский проект "360" ― это часть комплексной программы Эн+ "Мир со знаком плюс". Ее главная цель ― защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. История проекта началась в 2011 году, когда 100 корпоративных волонтеров Эн+ вышли на берег Байкала и очистили его от мусора.

Марафон проходит в четвертый раз, его продолжительность в три недели обусловлена тем, что новые привычки закрепляются в нашей жизни через 21 день. С 2020 года участниками марафона стали больше 3 тыс. человек из разных регионов России. Подробнее о правилах проведения марафона можно узнать на сайте https://online.project-360.ru/.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph