Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 162,7 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июля рассмотрели корректировку бюджета города на текущий год и плановый период 2024-2025 годов.

Так, доходная и расходная части бюджета 2023 года увеличены на 162,7 млн рублей, из которых 159,6 млн рублей - межбюджетные трансферты.

Эти средства будут направлены на строительство пристроев к школам №117 и №168, содержание спортивных учреждений, строительство воркаут-площадки лицея №28 и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также в расходной части бюджета будут перераспределены средства в сумме 225 млн рублей, в том числе за счет экономии на торгах в размере 32,8 млн рублей. Эти средства выделены на содержание дорог и спортивных площадок, а также на расходы по ГО и ЧС.

Кроме того, по инициативе депутатов 3,3 млн рублей направлено на обеспечение деятельности учреждений образования, приобретение и установку детского игрового оборудования, поддержку ТОСов.

Как отметил председатель Гордумы Олег Лавричев, предложения депутатов о выделении финансирования формируются на основе обращений жителей и руководителей муниципальных учреждений.

С учетом принятых изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год составляют более 58,4 млрд рублей, расходы - более 61,9 млрд рублей, дефицит - более 3,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что налоговые доходы бюджета Нижнего Новгорода за первое полугодие исполнены на 36,4% от годового плана.