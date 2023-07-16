Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 162,7 млн рублей

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 июля рассмотрели корректировку бюджета города на текущий год и плановый период 2024-2025 годов.
Так, доходная и расходная части бюджета 2023 года увеличены на 162,7 млн рублей, из которых 159,6 млн рублей - межбюджетные трансферты.
Эти средства будут направлены на строительство пристроев к школам №117 и №168, содержание спортивных учреждений, строительство воркаут-площадки лицея №28 и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Также в расходной части бюджета будут перераспределены средства в сумме 225 млн рублей, в том числе за счет экономии на торгах в размере 32,8 млн рублей. Эти средства выделены на содержание дорог и спортивных площадок, а также на расходы по ГО и ЧС.
Кроме того, по инициативе депутатов 3,3 млн рублей направлено на обеспечение деятельности учреждений образования, приобретение и установку детского игрового оборудования, поддержку ТОСов.
Как отметил председатель Гордумы Олег Лавричев, предложения депутатов о выделении финансирования формируются на основе обращений жителей и руководителей муниципальных учреждений.
С учетом принятых изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год составляют более 58,4 млрд рублей, расходы - более 61,9 млрд рублей, дефицит - более 3,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что налоговые доходы бюджета Нижнего Новгорода за первое полугодие исполнены на 36,4% от годового плана.
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