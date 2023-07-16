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Общество

Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу в госсобственность нескольких помещений и земельных участков

26 июля 2023 17:11  [33] Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода 26 июля состоялось очередное заседание. На нём депутаты обсудили в том числе вопросы управления муниципальным имуществом.

Согласно информации, в собственность города приняты 20 квартир, которые ранее были приобретены региональным Минсоцполитики по госпрограмме обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры находятся в Московском и Сормовском районах города, а также на территории Новинского сельсовета.

Также в ходе заседания депутаты согласовали передачу в государственную собственность Нижегородской области земельного участка на улице Коминтерна в Сормовском районе. Здесь находится пруд-накопитель кислых гудронов, который ранее уже был передан региону для ликвидации.

В государственную собственность также перейдут 8 нежилых помещений в первом павильоне делового выставочного комплекса на территории Нижегородской ярмарки и нежилое помещение на улице Заводской в посёлке Кудьма, где планируется разместить подразделение противопожарной службы.

Кроме того, в рамках реализации концессионного соглашения по созданию сети электротранспорта в региональную собственность будут переданы 5 нежилых зданий на Молодёжном проспекте в Автозаводском районе и улице Народной в Московском районе.

Для строительства IT-кампуса "НЕЙМАРК" в госсобственность перейдёт земельный участок у дома №5 по улице Большие Овраги в Нижегородском районе.

Напомним, в ходе заседания депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на текущий год и плановый период 2024-2025 годов. Так, доходная и расходная части бюджета 2023 года увеличены на 162,7 млн рублей, из которых 159,6 млн рублей - межбюджетные трансферты.

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Теги:
Гордума Имущество
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