Трое нижегородских моряков спасли из воды алжирского мальчика Общество

Фото: Департамент внешних связей Нижегородской области

Трое нижегородских моряков спасли из воды алжирского мальчика. Об этом сообщили в департаменте внешних связей Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы Евгений Приходько, Алексей Белов и Максим Потапов работают на теплоходе "Сормовский-3063", который следовал по Средиземному морю вдоль побережья Алжира — из Турции в Гибралтарский пролив.

В 2:00 13 июля Алексей Белов заметил в воде мальчика со спасательным кругом. Евгений Приходько отдал команду на проведение спасательных мероприятий, после чего Максим Потапов спустился на шлюпке и поднял ребенка на борт судна.



О случившемся экипаж сообщил в спасательно-координационный центр Алжира.

В алжирском порту Оран 10-летний Мустафа был передан береговой охране. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода.