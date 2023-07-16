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Трое нижегородских моряков спасли из воды алжирского мальчика. Об этом сообщили в департаменте внешних связей Нижегородской области.
Согласно информации, нижегородцы Евгений Приходько, Алексей Белов и Максим Потапов работают на теплоходе "Сормовский-3063", который следовал по Средиземному морю вдоль побережья Алжира — из Турции в Гибралтарский пролив.
В 2:00 13 июля Алексей Белов заметил в воде мальчика со спасательным кругом. Евгений Приходько отдал команду на проведение спасательных мероприятий, после чего Максим Потапов спустился на шлюпке и поднял ребенка на борт судна.
О случившемся экипаж сообщил в спасательно-координационный центр Алжира.
В алжирском порту Оран 10-летний Мустафа был передан береговой охране. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода.
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