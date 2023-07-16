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Общество

Более 500 человек работали над реставрацией Воскресенского собора в Арзамасе

26 июля 2023 20:06  [104] Общество

Фото: Глеб Пушменков, Нижегородская митрополия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В арзамасском Воскресенском кафедральном соборе завершились масштабные реставрационные работы, которые проводились в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Уже 30 июля планируется Великое освящение главного престола храма.

Накануне этого события главные действующие лица проведённой реконструкции – мастера-реставраторы - рассказали журналистам о том, с какими вызовами им пришлось столкнуться.

Собор Воскресения Христова был построен в первой половине XIX века по проекту архитектора, уроженца Арзамаса Михаила Коринфского в стиле позднего классицизма. Храм возводили в течение 28 лет – с 1814 по 1842 годы - целиком на народные деньги в благодарение Господу Богу за победу в Отечественной войне 1812 года - как памятник героизму русских воинов.

Реконструкция собора стартовала в середине 2021 года и была разделена на два этапа. Так, первоначально были капитально отремонтированы купола – стропильные конструкции, кровли и покрытие, утеплены чердачные пространства, полностью обновлены медные водосточные трубы.

Пять маковок собора увенчали дубовые кресты, которые покрыли медью, а поверх неё – сусальным золотом.

На втором этапе работ проводились реставрация фасадов, исторического деревянного пола, оснований колонн и лепного декора, икон и иконостасов, а также роспись фронтонов и стен. Данные работы проводила Ярославская художественная мастерская "Реставратор".

Как рассказал директор мастерской Денис Полещук, в общей сложности на реставрационных работах в соборе было занято более 500 человек.

"Конечно, они находились в храме не одномоментно, одни виды работ сменяли другие или велись параллельно. Здесь трудились кровельщики, каменщики, штукатуры-маляры, лепщики, резчики, художники-реставраторы, искусствоведы… Нужно сказать, что с таким объёмом работ наша организация столкнулась впервые", - подчеркнул руководитель ЯХМ.

Стоит отметить, что роспись фронтонов храма выполнена маслом. Искусствоведы полагают, что её автором является известный живописец Александр Ступин, который открыл в Арзамасе первую в стране частную художественную школу.

А вот монументальная живопись на стенах собора выполнена учениками Ступинской школы. Она занимает порядка 7 тысяч кв. м - и при работе с ней мастера постарались воссоздать роспись так, как её выполнили авторы.

Как рассказала замдиректора по научной работе ЯХМ "Реставратор" Татьяна Васильева, настенные росписи в храме выполнены в технике "гризайль", но арзамасские иконописцы усовершенствовали её. Вся живопись выполнена так называемым клеевым методом, а некоторые работы - в масляной технике: например росписи сводов куполов.

Специалисты также провели кропотливую работу и по реставрации иконостасов: орнамент резьбы сложный, ажурный, некоторые детали выполнены в несколько слоёв - и для выполнения некоторых элементов мастерам пришлось осваивать техники, с которыми они ранее не были знакомы.

Татьяна Васильева отметила, что специалистам пришлось выполнить колоссальную работу за достаточно короткий срок - но они справились с ней на высоком профессиональном уровне.

Напомним, что уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом. Изначально он находился в первом каменном Воскресенском соборе Арзамаса, построенном в 1742 году. Когда в 1814 году началось строительство нового собора, иконостас был перевезён в Степаново.

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Теги:
Арзамас Реставрация храмы
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