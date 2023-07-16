Участники стратсессии в Дзержинске предложили внести в Стратегию развития Нижегородской области проекты программы "Дзержинск - 100" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участники стратсессии в Дзержинске предложили внести в Стратегию развития Нижегородской области проекты программы "Дзержинск - 100".

"Дзержинск за последние годы серьезно продвинулся по целому ряду направлений. Были реализованы мощные инвестиционные проекты, создана и расширена в 10 раз ОЭЗ "Кулибин", будет построен один из первых в стране экотехнопарков. Дзержинск становится не только химической столицей России, но и центром развития экологических технологий. Указом президента РФ Дзержинску было присвоено звание "Город трудовой доблести". Сегодняшние жители города химиков с честью продолжают дело поколения победителей, внося огромный вклад в укрепление обороноспособности России. Большая работа проведена по созданию комфортных условий для жизни и работы – появились новые благоустроенные пространства, новые точки притяжения. Ещё более серьезные планы на будущее – к столетию города в 2030 году. Необходимо вместе с жителями и экспертами ещё раз сверить основные позиции и двигаться вперёд", - сказал Глеб Никитин.

Как отметили участники стратегической сессии, последние пять лет в Дзержинске успешно реализуются крупные социально-экономические и инфраструктурные проекты: строительство водовода и главного канализационного коллектора, магистрального газопровода, новых школ, единственного в регионе Центра адаптивных видов спорта и многие другие.

"С момента принятия Стратегии развития Нижегородской области-2035 прошло пять лет. Многие показатели, которые были запланированы на дальнюю перспективу, уже выполнены. Мы видим, как изменились наша экономика, промышленность, транспорт, дороги, меняется городская среда. Поэтому нужно корректировать планы и ставить новые задачи – с точки зрения развития нашей промышленности, дорожного и коммунального хозяйства, строительной сферы, развития жилья, строительства образовательных и спортивных учреждений. Мы должны сформировать уточнённую сбалансированную программу города и всей области в целом", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"В Дзержинске сейчас гораздо комфортнее строить и развивать собственное дело, чем 5-10 лет назад, - считает директор ООО "ТосолНН" Денис Ладохин. - Сейчас для предпринимателей предусмотрены и федеральные, и региональные, и муниципальные меры поддержки. На мой взгляд, сейчас у всех есть понимание, что в одиночку расти невозможно. Поэтому взаимная поддержка, консолидация бизнеса и власти в конечном итоге приводит к хорошим результатам и является максимально эффективным инструментом для развития города, региона, государства".

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что Стратегия развития Нижегородской области коррелируется с программой подготовки к 100-летнему юбилею города "Дзержинск-100", так как оба этих программных документа имеют целью развитие региона через развитие конкретного муниципалитета. Участники стратсессии дали рекомендации включить часть проектов программы "Дзержинск-100" в Стратегию развития региона.

"Сегодня есть понимание и уверенность, что основа экономики Дзержинска – это промышленные предприятия. А любое предприятие – это, прежде всего, люди. Поэтому основной акцент в рамках обсуждения сделан на двух принципиальных моментах – создании системы профориентации кадров, начиная со школьного возраста, и на создании комфортной и безопасной городской среды, включая активизацию жилищного строительства и использование туристического потенциала Дзержинска. Ряд проектов уже сейчас реализуется, например, со следующего года начнется создание образовательного кластера «Химический потенциал» для студентов колледжей и техникумов. Но есть проекты и на более долгосрочную перспективу, и именно они, на мой взгляд, должны быть внесены в региональную Стратегию развития. К таким, например, можно отнести проект туристического развития территории около Шуховской башни", - подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Были предложены и другие проекты по поддержке кадров и развитию молодежной среды. Как рассказал глава молодежной администрации Дзержинска Илья Власенков, в Дзержинске крайне важно проводить планомерную работу с молодежью, вовлекать ее в городские процессы, позволять формировать городскую среду.

"На мой взгляд, это должны быть проекты разного масштаба. Начиная от создания единой системы профориентации школьников и студентов города для обеспечения кадрами нашей промышленности и заканчивая локальными проектами, такими, например, как создание реестра площадок для нанесения граффити", - считает он.

"Уже много лет я работаю в культуре, поэтому для меня принципиально развитие этой сферы как в Дзержинске, так и во всей Нижегородской области. За те пять лет, что "у руля" Глеб Сергеевич Никитин, в регионе сделано многое как в плане обновления учреждений культуры, так и в плане поддержки юных талантов. Одно из предложений – создать в нашем городе виртуальные концертные залы с качественной звуковой аппаратурой, чтобы дзержинцы могли «побывать» на мероприятиях в концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Еще один важный момент – приобретение новых музыкальных инструментов. Наша давняя мечта – собственный орган для проведения концертов", - рассказала директор Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина Ольга Замашкина.

Предложения участников стратегической сессии в Дзержинске будут отражены в Стратегии развития Нижегородской области.

Ранее стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вадском районе. Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.