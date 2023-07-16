ННГУ им. Лобачевского и Нижегородский НОЦ создадут университетскую стартап-студию Общество

Фото: АНО "Горький Тех"

ННГУ им. Лобачевского при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) выиграл грантовый конкурс Фонда инфраструктурных и образовательных программ на создание университетской стартап-студии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на создании студии в ближайшие три года будет направлено 220 млн рублей. Это средства гранта, университета, а также индустриального партнера проекта – компании "Промавто".

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, благодаря стартап-студии перспективные идеи молодых ученых при сопровождении опытных экспертов и бизнеса смогут превратиться в реальные технологии или продукцию.

Ожидается, что результатом реализации программы стартап-студии станет создание и поддержка более 500 стартапов до 2031 года.

"Стартап-студия ННГУ станет финальным инструментом сопровождения научных разработок нижегородских вузов по созданию новых материалов и импортозамещения высоких технологий от предпосевной стадии до масштабирования в бизнес", - отметил и.о. ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

По словам руководителя Нижегородского НОЦ Тимура Халитова, специалисты центра будут активно участвовать в работе стартап-студии после ее открытия.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выдаст гранты на научные исследования.