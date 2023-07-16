Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2023 11:02  [95] Спасатели предотвратили четыре несчастных случая на пляжах Нижнего Новгорода
27 июля 2023 10:54  [72] Эксперты Уренского округа предложили внести в Стратегию региона проекты по обновлению коммунальной инфраструктуры и развитию образовани
27 июля 2023 10:36  [84] ННГУ им. Лобачевского и Нижегородский НОЦ создадут университетскую стартап-студию
27 июля 2023 10:20  [106] Участники стратсессии в Дзержинске предложили внести в Стратегию развития Нижегородской области проекты программы "Дзержинск - 100"
27 июля 2023 09:38  [132] Владимир Аношкин: "Борис Павлович Видяев был настоящим хозяйственником"
26 июля 2023 20:06  [348] Более 500 человек работали над реставрацией Воскресенского собора в Арзамасе
26 июля 2023 18:41  [301] Городецкие школьники стали победителями патриотических игр в Приволжском федеральном округе
26 июля 2023 18:20  [245] Россияне подали 66 169 заявок на участие в дистанционном электронном голосовании
26 июля 2023 17:51  [315] Трое нижегородских моряков спасли из воды алжирского мальчика
26 июля 2023 17:34  [380] Проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде должны подготовить к февралю 2024 года
Общество

ННГУ им. Лобачевского и Нижегородский НОЦ создадут университетскую стартап-студию

27 июля 2023 10:36  [84] Общество

Фото: АНО "Горький Тех"

ННГУ им. Лобачевского при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) выиграл грантовый конкурс Фонда инфраструктурных и образовательных программ на создание университетской стартап-студии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на создании студии в ближайшие три года будет направлено 220 млн рублей. Это средства гранта, университета, а также индустриального партнера проекта – компании "Промавто".

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, благодаря стартап-студии перспективные идеи молодых ученых при сопровождении опытных экспертов и бизнеса смогут превратиться в реальные технологии или продукцию.

Ожидается, что результатом реализации программы стартап-студии станет создание и поддержка более 500 стартапов до 2031 года.

"Стартап-студия ННГУ станет финальным инструментом сопровождения научных разработок нижегородских вузов по созданию новых материалов и импортозамещения высоких технологий от предпосевной стадии до масштабирования в бизнес", - отметил и.о. ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

По словам руководителя Нижегородского НОЦ Тимура Халитова, специалисты центра будут активно участвовать в работе стартап-студии после ее открытия.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выдаст гранты на научные исследования.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph