Фото:
Правительство Нижегородской области выдаст гранты на научные исследования. Соответствующее постановление опубликована на официальном портале правовой информации.
Согласно информации, предельный размер гранта составит 2 млн рублей.
Средства будут предоставляться министерством образования и науки Нижегородской области, а получателями выступят нижегородские вузы.
О ходе исследований получатель гранта должен будет отчитываться ежеквартально.
Ранее сообщалось, что нижегородские учёные могут принять участие в Национальной премии "Вызов".
Также напомним, что в 2022 году Нижегородский НОЦ оказал грантовую поддержку 12 научными проектам.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+