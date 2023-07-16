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Правительство Нижегородской области выдаст гранты на научные исследования

25 июля 2023 14:55  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области выдаст гранты на научные исследования. Соответствующее постановление опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, предельный размер гранта составит 2 млн рублей.

Средства будут предоставляться министерством образования и науки Нижегородской области, а получателями выступят нижегородские вузы.

О ходе исследований получатель гранта должен будет отчитываться ежеквартально.

Ранее сообщалось, что нижегородские учёные могут принять участие в Национальной премии "Вызов".

Также напомним, что в 2022 году Нижегородский НОЦ оказал грантовую поддержку 12 научными проектам.

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Теги:
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