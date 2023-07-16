Спасатели предотвратили четыре несчастных случая на пляжах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спасатели предотвратили четыре несчастных случая на пляжах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, с начала купального сезона трагических случаев во время отдыха на муниципальных пляжах допущено не было.

Как рассказал директор управления Михаил Баранов, этого удалось достичь благодаря помощи спасателей.

Так, на первом озере Щелоковского хутора матрос-спасатель Евгений Репьях спас 50-летнего мужчину, которому стало плохо во время купания. После оказания сердечно-легочной реанимации пострадавший был передан медикам.

В Управлении ГОЧС отметили, что некоторые жители города приходят на пляжи в нетрезвом виде, другие нижегородцы не смотрят за детьми во время купания.

Ранее сообщалось, что два человека утонули в Богородском районе из-за перевернувшейся лодки.