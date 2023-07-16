Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по количеству расселенных граждан за 2022 год Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В 2023 году Нижегородская область досрочно завершает программу переселения граждан из домов, признанных аварийными до 2017 года, и переходит к реализации следующей программы – по улучшению жилищных условий нижегородцев, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом за 2022 год.

Как рассказал губернатор, в прошлом году регион перевыполнил на 40% показатель по количеству расселенных граждан, а всего из 12,8 тысячи жителей домов, попавших под расселение (в рамках федеральной программы), на сегодня переселено 12 тысяч человек, то есть 93%, осталось расселить менее 800 человек.

"В программе принял участие 41 муниципальный район, и тут я особенно хочу отметить шесть из них - это городской округ город Первомайск, Тоншаевский, Вадский, Вачский, Павловский и Пильнинский муниципальные округа - за ответственную и качественную работу по решению столь важной для жителей проблемы", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что работа по ликвидации аварийного жилья продолжается. Минстрой Нижегородской области завершает разработку очередной долгосрочной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории области, признанного таковым в период с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. Предварительно в адресный перечень программы планируется включить около 750 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 250 тыс. кв. м с количеством граждан около 15 тыс. человек. Проект программы находится на согласовании в Фонде развития территорий РФ.

Ранее сообщалось, что экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8%.