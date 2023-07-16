Экономика Нижегородской области за пять лет выросла почти на 8% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания рассказал об экономике региона.

Так, прирост валового регионального продукта за первые пять месяцев текущего года оценивается на уровне +5%.

Глеб Никитин отметил, что в 2022 году прирост ВРП сложился на уровне +0,1% при ожидаемых показателях в -8%.

В целом по стране прирост ВВП за 5 месяцев оценивается на уровне +0,6%.

Глеб Никитин также рассказал, что за пять лет экономика Нижегородской области выросла почти на 8%, что - это почти на 2% выше общероссийских показателей.

В действующих ценах по итогам 2022 года прирост экономики – почти 40% к показателям 2018 года.

"У нас, действительно, одна из сильнейших экономик федерального уровня. Она способна выдержать даже серию мощнейших ударов, обеспечить скорейшее восстановление экономики страны, став локомотивом роста по многим направлениям – при нашем с вами внимании и поддержке, нашей сплоченной и усердной работе на благо региона" - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее депутаты нижегородского Заксобрания обсудили эффективность расходования областного бюджета за 2022 год.

Также напомним, что поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в I полугодии 2023 года увеличилось на 17,2%.