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Общество

Жилищный сертификат или земельный участок в 2022 году получили более тысячи нижегородских многодетных семей

27 июля 2023 12:14  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жилищный сертификат или земельный участок в 2022 году получили более тысячи нижегородских многодетных семей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.

Напомним, в 2020 году в качестве альтернативы выделению земельных участков в Нижегородской области ввели сертификат на улучшение жилищных условий.

Такие сертификаты в прошлом году получили более 300 семей, а земельные участки - 854 семьи, что на четверть больше показателей 2021 года.

Так, по итогам 2022 года очередь многодетных семей, ожидавших получение участков, сократилась на 19% (2 553 семей к 2 067). 

Очередь стала меньше, прежде всего, за счет участков у деревни Оманово в Борском округе, где было сформировано более 1 800 участков под ИЖС. 

Всего с момента старта реализации программ многодетные семьи получили 6,9 тысячи земельных участков и более 1 тысячи жилищных сертификатов.

Ранее сообщалось, что количество многодетных семей в Нижегородской области за 4 месяца 2023 года увеличилось на 658.

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Теги:
Жилье Многодетные семьи
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